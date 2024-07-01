Булыкин оценил вероятность ухода Митая из «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход защитника Марио Митая из команды.

Ранее Лин Митай, отец футболиста, сообщил, что защитник хочет покинуть «Локомотив».

«Если будет какое-то предложение, то клуб не откажется его продать. Да, можно найти ему варианты в Европе, но это тяжело. Не знаю, какая у него зарплата, но предполагаю, что она побольше, чем в средних европейских клубах, а в топ-клуб ему перейти будет сложно. Митаю не дадут такие деньги, как в России», — цитирует Булыкина Legalbet.

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.