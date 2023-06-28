Булыкин: «Нужно довериться руководству «Локомотива» и ждать от Сарвели результата»

Сегодня, 14:00
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе форварда «Сочи» Владислава Сарвели в стан железнодорожников.
«Сложно сказать, как Сарвели себя проявит в «Локомотиве». Если тренер и руководство определилось, что именно этот футболист нужен команде, значит они знают о нем намного больше, чем тот человек, который вообще не следил за Сарвели. Нужно довериться руководству и ждать от Владислава результата. Если его не будет, тогда надо задавать вопросы», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.
Ранее появилась информация о том, что Сарвели 28 июня пройдет медосмотр перед переходом в «Локомотив».
В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 32 матча за «Сочи», забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.