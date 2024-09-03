Булыкин: «Батраков станет новой звездой в российском футболе»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского клуба Алексея Батракова в «Зенит».

«Я не думаю, что в этом сезоне. В этом сезоне он в «Локомотиве». Конечно, он здорово себя проявляет и станет новой звездой в российском футболе», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.