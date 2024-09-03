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Сегодня, 02:57

Булыкин: «Батраков станет новой звездой в российском футболе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского клуба Алексея Батракова в «Зенит».

«Я не думаю, что в этом сезоне. В этом сезоне он в «Локомотиве». Конечно, он здорово себя проявляет и станет новой звездой в российском футболе», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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