Булыкин определил лучшие и худшие команды после возобновления сезона РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотив» после возобновления сезона РПЛ показывает наилучший футбол.

«Лучший футбол много команд показали, в том числе и «Локомотив». А, вот насчет худшего надо подумать... Худшую пока не назову, но претендуют «Торпедо» и «Нижний Новгород», который пока не набрал ни одного очка», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров. «Пари НН» разместился на строчку ниже (19 очков). «Торпедо» замыкает таблицу (7 очков).