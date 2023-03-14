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Сегодня, 13:51

Булыкин определил лучшие и худшие команды после возобновления сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотив» после возобновления сезона РПЛ показывает наилучший футбол.

«Лучший футбол много команд показали, в том числе и «Локомотив». А, вот насчет худшего надо подумать... Худшую пока не назову, но претендуют «Торпедо» и «Нижний Новгород», который пока не набрал ни одного очка», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров. «Пари НН» разместился на строчку ниже (19 очков). «Торпедо» замыкает таблицу (7 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047454_bulyikin_nazval_luchshie_i_hudshie_komandyi_posle_vozobnovleniya_sezona_rpl
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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