Булыкин отметил принципиальность предстоящего матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем противостоянии между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Конечно, между этими командами давнее противостояние, учитывая, что это дерби двух столиц. «Зенит» — на первом месте, «Спартак» может быть вторым. Сама принципиальность в этой игре создает антураж и интригу», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч между командами состоится 7 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.