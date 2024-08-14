Сегодня, 12:00
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил нынешнюю форму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«О нем можно сказать, что он отлично подходил «Локомотиву», и в то же время он сразу пришелся ко двору в «Зените». Это доказывает, что в «Локомотиве» умеют работать с футболистами и выводить их на новый уровень», — сказал Булыкин «СЭ».
Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» в летнее трансферное окно.
В этом сезоне 25-летний Глушенков забил 7 голов в 4 матчах РПЛ в составе сине-бело-голубых.
(Денис Сафронов)