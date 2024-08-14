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Сегодня, 12:00

Булыкин — о Глушенкове: «В «Локомотиве» умеют работать с футболистами, выводить их на новый уровень»

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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил нынешнюю форму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«О нем можно сказать, что он отлично подходил «Локомотиву», и в то же время он сразу пришелся ко двору в «Зените». Это доказывает, что в «Локомотиве» умеют работать с футболистами и выводить их на новый уровень», — сказал Булыкин «СЭ».

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 25-летний Глушенков забил 7 голов в 4 матчах РПЛ в составе сине-бело-голубых.

(Денис Сафронов)

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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