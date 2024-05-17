Булыкин — о Станковиче: «Фамилия громкая, время покажет, как он проявит себя в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Это интересное назначение, фамилия громкая, но кто знает, как он себя проявит в «Спартаке». Только время покажет, что он из себя представляет. «Спартак» — особенная команда, там нужен сильный тренер. Наверное, руководство знает, что делает», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.