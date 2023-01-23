Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:25

Булыкин: «ПСВ — отличный трамплин для Сперцяна. Все скауты мира следят за футболистами этой команды»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может уехать в голландский ПСВ.

«Я бы очень хотел видеть Сперцяна в Голландии, это отличный трамплин для него, чтобы потом уехать в более сильный чемпионат. ПСВ — один из ведущих клубов, все скауты мира следят за футболистами ПСВ. В Голландии все играют в атаку, Сперцян попадет в свою стихию. Уверен, он там еще больше прибавит в своем развитии. У Эдуарда есть все, чтобы преуспеть в Европе. Вообще я считаю, что многие наши ребята способны играть в европейском футболе, но кто-то боится туда ехать, а кого-то все устраивает и здесь», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-spertsyanu-nuzhno-perehodit-v-psv-vse-skauty-mira-sledyat-za-futbolistami-e-toj-komandy/
Дмитрий Булыкин
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рианчо объяснил, почему советская тренерская школа выше российской по уровню

«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией»