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Сегодня, 03:11

Булыкин: «Поражение от «Химок» не ударит по «Локомотиву»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура РПЛ против «Химок» (0:2).

«Сильно не ударит, все будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться. Такие игры случаются, их нужно пережить и нужно двигаться дальше. Главное — уже в следующем матче намного лучше выступить», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре московская команда сыграет 27 октября против «Зенита».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

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