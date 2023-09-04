Булыкин отреагировал на празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА

Сегодня, 19:18
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о праздновании защитником «Зенита» Марио Фернандесом гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура (1:1).
«На самом деле тут нет однозначного ответа, каждый решает для себя, как праздновать и что делать, и уже тот вариант, что он перешел из своего родного клуба в «Зенит», наложил большой отпечаток. Праздновать или нет, уже никому не интересно. У меня была такая же ситуация, когда я перешел из «Тен Хага» в «Аякс». А это были злейшие враги, и я перешел из одного клуба в другой, но за счет того, что я помог одному клубу и хорошо играл в другом, мне простили все. Радовался я или нет, это уже никого не интересовало. Смысл в том, чтобы приносить пользу одной и второй команде, и тогда тебе все простят», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Этим летом московский клуб не смог подписать игрока.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -