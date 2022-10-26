Булыкин о словах Фадлу Давидса: «Сказать можно что угодно, но результат говорит сам за себя»

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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера железнодорожников Фадлу Давидса.
В интервью «РБ Спорт» Давидс заявил, что если бы руководство «Локомотива» оставило его в тренерском штабе, то клуб по итогам сезона не только не вылетел бы из РПЛ, но и «был бы близок к самым высоким местам в Лиге».
«Можно было бы сказать, что заняли бы еще место в тройке, и что от этого изменилось бы? Помню, в «Динамо» тоже говорили, что они не вылетят, такого не может быть, такого не случится. И в последнем туре вылетели. Поэтому здесь говорить можно все что угодно, но результат говорит сам за себя», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Глебу Афанасьеву.
Напомним, что тренерский штаб «Локомотива» был уволен 8 октября после поражения от «Сочи» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают 14-е место в РПЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.
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