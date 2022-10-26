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Булыкин о словах Фадлу Давидса: «Сказать можно что угодно, но результат говорит сам за себя»

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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера железнодорожников Фадлу Давидса.

В интервью «РБ Спорт» Давидс заявил, что если бы руководство «Локомотива» оставило его в тренерском штабе, то клуб по итогам сезона не только не вылетел бы из РПЛ, но и «был бы близок к самым высоким местам в Лиге».

«Можно было бы сказать, что заняли бы еще место в тройке, и что от этого изменилось бы? Помню, в «Динамо» тоже говорили, что они не вылетят, такого не может быть, такого не случится. И в последнем туре вылетели. Поэтому здесь говорить можно все что угодно, но результат говорит сам за себя», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Глебу Афанасьеву.

Напомним, что тренерский штаб «Локомотива» был уволен 8 октября после поражения от «Сочи» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают 14-е место в РПЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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21%

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Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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