Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:23

Булыкин: «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы в Лиге чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые может быть конкурентоспособен в Лиге чемпионов.

«Не в финале же играть. Есть команда «Ференцварош», а есть команда «Манчестер Сити». В принципе, в последние годы, когда российские команды играли, «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы. А что сейчас происходит, никто не скажет. Но «Зенит» даже Кубок России не выиграл. Так что кто-нибудь бы его да обыграл в Лиге чемпионов», – цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

В этом сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России. В 28 турах команда набрала 66 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20533190.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен
Замглавы МИД РФ Галузин назвал условие для достижения мира на Украине
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный
Прилепин заявил о четырех перенесенных операциях
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биджиев: «Своей игрой Дзюба показывает, что не надо заглядывать в его паспорт»

В РФС хотели бы направлять спонсорские средства от букмекеров и на массовый футбол