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Сегодня, 21:23

Булыкин отреагировал на смерть экс-игрока сборной России Бугаева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал гибель экс-защитника национальной команды Алексея Бугаева в зоне СВО.

«Приношу свои соболезнования в связи со смертью Алексея Бугаева... Ситуация не очень приятная была, когда его задержали. Но то, что он пошел на СВО — это добавляет к нему уважения. Жалко, что погиб наш коллега. Еще раз приношу соболезнования всем родным и близким», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

О смерти 43-летнего Бугаева в зоне проведения СВО стало известно 29 декабря. Бугаев в ходе карьеры выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на Евро-2004.

В сентябре этого года экс-футболиста приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Бугаев
Дмитрий Булыкин
Футбол
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