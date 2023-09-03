Булыкин: «Руководству «Локомотива» нужно понять, чего хочет Изидор»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о сорвавшемся трансфере форварда Вильсона Изидора в «Лорьян».

«Как это скажется на Изидоре? Это лучше у него спросить. Он должен приносить пользу команде, в которой он сейчас находится, но психологически, конечно, он может пострадать, если Вильсон был настроен на переезд. Можно вспомнить историю с Захаряном, когда Арсен остался в «Динамо» у него случился спад в игре. Руководству «Локомотива» нужно переговорить с Изидором и понять, чего он сейчас хочет. Ведь когда Вильсон был настроен на игру, то он выходил и отличался результативными действиями, это было всем в плюс», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Изидор перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. Он провел 42 матча за железнодорожников, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.