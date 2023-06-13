Булыкин — о возможном назначении Лички в «Динамо»: «Руководству не простят еще один провальный год»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Личка неплохо себя проявил в «Оренбурге», но никто не скажет на 100 процентов, как тренер проявит себя в другой команде. Тем более в такой, как «Динамо», где ты постоянно находишься под прессингом и от тебя требуют хороший результат. Следующий сезон будет определяющим для руководства клуба. Никто им не простит еще один провальный год», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. 13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. В частности, «Чемпионат» сообщал, что назначение сербского специалиста на пост главного тренера «Динамо» уже согласовано.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.