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Сегодня, 01:24

Булыкин: «Если «Зенит» решил купить Соболева, значит, клуб кем-то недоволен»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Любой команде нужен высокорослый нападающий, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Если «Зенит» решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны. Такие форварды, как Соболев всегда в цене.

— Соболев — один из лучших российских нападающих?

— Я бы так не сказал, но Александр — хороший форвард. Он все умеет и знает, приносит пользу «Спартаку». Как будет в «Зените», никто не знает.

Ранее стало известно, что «Зенит», рассматривает Соболева в качестве усиления атакующей линии перед началом нового сезона. В контракте форварда с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-zenit-reshil-kupit-soboleva-znachit-klub-kem-to-nedovolen/
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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