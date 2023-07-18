Булыкин перечислил причины успеха «Зенита»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил причину успеха «Зенита» в РПЛ.

«Все вместе взятое: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете и работе Семака. В команде собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. Семак же отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке», — цитирует Булыкина RT.

«Зенит» пятый год подряд становится чемпионом России. 15 июля питерцы обыграли ЦСКА в финале OLIMPBET Суперкубка России — 0:0 (5:4).