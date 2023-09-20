Булыкин поддержал идею РФС реконструировать Золотой матч-2002 ЦСКА — «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил идею реконструировать Золотой матч-2002 между железнодорожниками и ЦСКА.

«Мне об этом ничего неизвестно, то я двумя руками за! Даже не за реконструкцию, а за «Лигу легенд», которую должна организовать РФС и каждый клуб поддержать. Все-таки, легенды российского футбола есть, и им нужно отдать почет и уважение, потому что на ветеранах держатся традиции, клубы, и их надо не забывать. А, если учитывать, что множество болельщиков выросло на этом футболе, то я думаю, надо делать не только матч «Локомотив» — ЦСКА, но и все остальные команды тоже должны собрать легенд», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что реконструкция Золотого матча чемпионата России 2002 года между ЦСКА и «Локомотивом» может состоятся в ноябре во время паузы на игры сборных.