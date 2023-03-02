0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:13

Булыкин поддержал введение Fan ID на всех матчах чемпионата России

Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» высказался о начале действия Fan ID на всех матчах чемпионата России.

«Я сразу же оформил паспорт болельщика. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум — зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки — это неразумно. Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице. Карточка болельщика — это просто дополнительная история к безопасности. Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев. Лишать команды поддержки — это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», — сказал Булыкин «СЭ».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
22
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Агент Гарре считает, что футболист очень быстро адаптируется в России
Новичок «Факела» Якимов: «Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации»
Гаргаев: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как можно называть команду Рио-де-Жанейро?»
Нападающий «Урала» Влут: «Настроение в данный момент у команды очень хорошее»
Бикфалви: «Знаем, что «Спартак» в хорошей форме. Будем все силы отдавать на поле»
Леонид Юхневич будет назначен на пост главы совета директоров «Торпедо» в середине марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Факела» Якимов: «Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации»

Агент Гарре считает, что футболист очень быстро адаптируется в России