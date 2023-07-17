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Сегодня, 19:01

Булыкин поделился мнением, кто из лидеров прошлого сезона РПЛ ухудшит результаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, какие ведущие команды РПЛ выступят в предстоящем сезоне хуже по сравнению с прошлым чемпионатом.

«В прошлом сезоне «Ростов» долгое время шел на втором месте и до последнего тура боролся за бронзовые медали. В предстоящем чемпионате так не будет. «Ахмату» тоже вряд ли удастся повторить свой результат», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ахмат» финишировал на пятой строчке (50 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11000054-bulykin-ukazal-kto-iz-liderov-proshlogo-sezona-rpl-uhudshit-rezultaty.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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