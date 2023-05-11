КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:33

Булыкин поделился мнением о безголевой серии Писарского

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-u-pisarskogo-priblizitelno-takaya-zhe-sudba-chto-i-u-agalarova
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Малкин номинирован в НХЛ на неожиданный приз. Он его достоин?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка: «Если летом поступит хорошее предложение от клуба РПЛ, я его рассмотрю»

Личка заявил, что Оганесян входит в его планы на следующий сезон