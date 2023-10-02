Булыкин о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: «Гончаренко в любом случае такое поведение не красит»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а потом не сказал ни слова на пресс-конференции.

— Напоследок о матче «Ростов» — «Урал». Как вам флешмоб Гончаренко?

— «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»...

— Это вообще не судейство, а катастрофа!

— Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам.

29 сентября стало известно, что КДК РФС не будет наказывать Гончаренко за молчание во время флеш-интервью и на пресс-конференции после игры с «Ростовом».