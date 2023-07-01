Булыкин поделился мнением о том, сколько лет Дзюба еще сможет играть на хорошем уровне

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще пару лет играть на приличном уровне.

«Сколько Дзюба сможет еще играть на приличном уровне? Я не знаю. Если смотреть на Златана Ибрагимовича, то можно играть долго. Думаю, пару лет Дзюба еще отыграет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».