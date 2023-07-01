Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:27

Булыкин поделился мнением о том, сколько лет Дзюба еще сможет играть на хорошем уровне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще пару лет играть на приличном уровне.

«Сколько Дзюба сможет еще играть на приличном уровне? Я не знаю. Если смотреть на Златана Ибрагимовича, то можно играть долго. Думаю, пару лет Дзюба еще отыграет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/01/20788268.shtml
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер сборной России по шпаге будет уволен после отъезда фехтовальщиков в США
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Нефтчи»

Гладилин оценил шансы Дзюбы стать тренером после завершения карьеры игрока