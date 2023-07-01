Булыкин поделился мнением о том, сколько лет Дзюба еще сможет играть на хорошем уровне

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще пару лет играть на приличном уровне.
«Сколько Дзюба сможет еще играть на приличном уровне? Я не знаю. Если смотреть на Златана Ибрагимовича, то можно играть долго. Думаю, пару лет Дзюба еще отыграет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».