Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:29

Булыкин поделился мнением о возможном назначении Янсена на пост главного тренера «Спартака»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал об Янсене. Хочется дождаться официального заявления.

У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом«, — цитирует Булыкина Legalbet.

Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.

Источник: https://legalbet.ru/news/vryad-li-trener-kotorij-ne-igral-mozhet-bit-avtoritetom/
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «У «Спартака» в игре с «Динамо» было 0 голевых моментов, Лещук подарил им победу»

Семин — о продлении контракта с Чаловым: «Разумное решение с обеих сторон»