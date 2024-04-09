Булыкин поделился мнением о возможном назначении Янсена на пост главного тренера «Спартака»

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Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака».
«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал об Янсене. Хочется дождаться официального заявления.
У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом«, — цитирует Булыкина Legalbet.
Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».
Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.