Булыкин поделился мнением об игре Дзюбы в матче с «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (4:2).

В этой встрече Дзюба отметился голевой передачей.

«Дзюба не забил, но отдал голевую передачу, заработал пенальти, цеплялся за многие мячи, работал на команду. Я бы не сказал, что он сыграл плохо. Не забил, но команда победила», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

На данный момент «Локомотив» с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре сезона красно-зеленые сыграют против «Торпедо».