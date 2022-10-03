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Сегодня, 13:23

Булыкин поделился мнением об интриге в РПЛ после победы «Зенита» над «Ростовом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнение о том, сможет ли кто-то бросить вызов «Зениту» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Никто не думает, что интрига в чемпионате уже умерла. Футбольные люди знают, что во второй части сезона можно очень плохо сыграть и потерять все. Или, наоборот, сделать мощный рывок и занять высокое место. Конечно, на данный момент преимущество «Зенита» очень большое как по очкам, так и по игре. Но футбол — игра непредсказуемая, и кто-то еще может ввязаться в чемпионскую гонку. Но это вряд ли будет «Ростов», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В 11-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (3:1). Питерский клуб находится на первом месте с 29 очками. ЦСКА, занимающий второе место, отстает от лидера на 6 очков. Третьим в таблице идет «Ростов» (22 очка), «Спартак» — четвертый (22).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10324700-bulykin-otvetil-na-vopros-ob-intrige-v-rpl-posle-pobedy-zenita-nad-rostovom.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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