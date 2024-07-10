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Сегодня, 11:14

Булыкин: «Соболев может сломаться под давлением болельщиков «Зенита», если игра не пойдет»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».

«Удивляют ли меня такие переходы? Нужно понимать, что такое случается не только в российском футболе, но и в топовых европейских чемпионатах. В ситуации с Соболевым же здесь большой риск, ведь ему придется очень хорошо себя проявить, чтобы болельщики «Зенита» забыли, из какого клуба он пришел. А если игра у Александра не пойдет, то он может сломаться под давлением болельщиков. И это касается не только конкретно Соболева, а вообще любого футболиста, который оказывается в подобной ситуации, что у нас, что в Европе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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