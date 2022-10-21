Булыкин — о матче «Локомотив» — «Динамо»: «Фаворита точно нет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» встретится с «Динамо».

«Шансы команд в этом матче оцениваю 50 на 50. Фаворита точно нет. Две команды находятся не в лучшей своей форме, но там подобраны хорошие футболисты. Каждый может индивидуально решить эпизод. Ждем хороший футбол», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 8-й строчке с 20 очками.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.