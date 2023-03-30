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Сегодня, 21:37

Булыкин: «Локомотив» победит «Пари НН», а Дзюба и Пиняев забьют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Пари НН».

«Локомотив» в лучшей ситуации, он фаворит в этом матче. «Локо» будет легко, если они быстро забьют и до перерыва сделают счет 2:0. В ином случае игра будет плохой, поэтому нужно выходить на матч с полной концентрацией. Думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1, а Дзюба и Пиняев забьют», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч состоится 1 апреля, начало — 14.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-pobedit-pari-nn-a-dzyuba-i-pinyaev-zabyut-239491/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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