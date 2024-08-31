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Сегодня, 16:57

Булыкин: «Зениту» надо побеждать «Пари НН», чтобы вернуть уверенность»

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Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

— «Зенит» — явный фаворит и должен обыгрывать, потому что до этого у него были не очень хорошие игры, имею в виду, как минимум по результату. В этом матче нужно побеждать, чтобы обрести уверенность. «Локомотив» тоже не дремлет, но у него сложная игра с «Краснодаром». Этот тур перед матчами сборной принес такую интригу: кто же уйдем лидером перед паузой на игры национальных команд? — заявил Булыкин Газете.ру.

Встреча «Пари НН» — «Зенит» состоится в субботу и начнется в 17.30 мск. «Зенит» после шести туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ (14 очков), «Пари НН» — на 10-м (6 очков).

Источник: Газета.ру
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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