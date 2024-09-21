Булыкин: «Если «Локомотив» быстро забьет «Пари НН», счет может быть крупным»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Пари НН» в 9-м туре РПЛ.

«Этот матч не станет легкой прогулкой для «Локомотива». Нужно напрягаться и в матче с «Химками», и с «Факелом», и с «Пари НН». Конечно, «Локомотив» выглядит фаворитом. И если команда не будет долго раскачиваться и быстро забьет, то, думаю, счет будет крупным. В команде играет молодежь с горящими глазами, шустрая, которая при должной мотивации показывает результативный футбол», — сказал Булыкин Metaratings.ru.

«Пари НН» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице с семью очками. «Локомотив» набрал 18 баллов и замыкает тройку лидеров.