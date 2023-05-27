Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Булыкин — о матче «Краснодар» — ЦСКА: «В какой-то степени мы увидим репетицию суперфинала Кубка России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ.

«Я жду от матча интересную и интенсивную игру, а также большую ясность в вопросе обладателя серебряных медалей РПЛ. В этом отношении встреча очень важна для ЦСКА. В какой-то степени мы увидим репетицию суперфинала Кубка России. Но для армейцев сейчас важнее всего взять 3 очка, чтобы остаться на втором месте. Что касается «Краснодара», то, когда ничего не давит психологически, можно сыграть как плохо, так и хорошо. Учитывая уровень кубанцев, расслабляться они точно не станут. Тем более перед решающим матчем Кубка. Хотя «Краснодару» в этой встрече ничего не нужно, думаю, он хорошо настроится. Это один из топ-клубов, которые не уходят в отпуск заранее», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10899761-bulykin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-krasnodar-cska-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Генеральный директор «Химок» допустил уход Мирзова из клуба: «Думаю, это произойдет»
Агент — о возможном переходе Вендела в «Рому»: «Об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов»
«Химки» — «Урал»: видео всех голов матча
РПЛ, 29-й тур: «Краснодар» примет ЦСКА, «Сочи» — «Зенит», «Спартак» — «Пари НН»
Семшов: «В матче «Локомотива» и «Динамо» победит тот, кто первый забьет»
«Урал» разгромил «Химки» и избежал попадания в стыковые матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцарский форвард Адеми приостановит контракт с «Химками» и покинет клуб бесплатно

Генеральный директор «Химок» рассказал, где команда планирует играть в следующем сезоне