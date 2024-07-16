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Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» плохо начал. Хочется посмотреть, что будет сейчас»

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал , чего ждет от старта петербургского «Зенита» в новом сезоне чемпионата России по футболу.

«Я, конечно же, жду старт нашего чемпионата. Хочется посмотреть, как стартует «Зенит». В прошлом году у команды был плохое начало, в этом тоже будет интересно посмотреть на первые матчи сезона», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

В 1-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
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