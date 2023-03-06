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Сегодня, 15:22

Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура чемпионата РПЛ.

«Приятным сюрпризом стал «Локомотив» с Дзюбой. Судить о дальнейших перспективах железнодорожников по матчу с «Ростовом» сложно. Но если они будут играть с таким же настроем и интенсивностью футбола, то быстро выберутся из подвала турнирной таблицы. А разочаровали «Краснодар», ЦСКА. И в какой-то мере «Спартак», который сыграл вничью. Хотя и не по своей вине, но все же», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» в гостях победил «Ростов» со счетом 3:1, а Артем Дзюба в этом матче оформил хет-трик. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Торпедо» 2:2. «Спартак» с таким же счетом завершил встречу с «Уралом» на своем поле. А ЦСКА на выезде уступил «Сочи» 0:2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10702013-bulykin-vydelil-syurprizy-i-razocharovaniya-18-go-tura-rpl.html
Дмитрий Булыкин
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