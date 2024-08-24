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Сегодня, 18:05

Булыкин полагает, что у «Локомотива» будет преимущество в матче с «Ростовом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ.

«Локомотив» на хорошем ходу, и в этой встрече небольшое преимущество на их стороне. Нужно только не расслабляться и в каждой игре доказывать свои претензии на высокие места. Конечно, молодежь не всегда стабильна, но я всегда верю в молодежь. За счет того, что у них голодные, горящие глаза, они могут творить чудеса при грамотном управлении, что мы и видим в «Локомотиве» что в прошлом сезоне, что в этом. Мне всегда приятно смотреть на «Локомотив» и видеть там россиян. Когда играют доморощенные футболисты — это одно из лучших достижений в команде», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 25 августа в Москве. Начало - в 20.00 по местному времени.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице РПЛ, у «Ростова» 8 баллов и восьмая позиция. 

 

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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