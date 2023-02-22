Булыкин полагает, что зимние трансферы «Локомотива» и «Спартака» не дадут результат в первых матчах

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о трансферной компании железнодорожников и «Спартака».

«Кто как провел трансферную компанию, покажет время. Потому что, на примере Дзюбы можно сказать, что он и хорошо может себя проявить, а может и не очень. То же самое с Промесом, который не прошел всю предсезонку, а тренировался индивидуально. Поэтому, здесь кто как провел траснферы, мы узнаем спустя какое-то время, может месяц-два и поймем, хорошие ли это были трансферы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Сегодня, 22 февраля, «Локомотив» играет со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Ответный матч пройдет 27 февраля.