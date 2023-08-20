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Сегодня, 13:19

Булыкин положительно оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил влияние форварда Артема Дзюбы на игру железнодорожников.

«Можно ли назвать «Локомотив» с Дзюбой и без Дзюбы двумя разными командами? Да. Естественно, если есть высокорослый нападающий впереди, он будет бороться, а его партнеры будут стараться использовать его сильные качества. Будут подачи с фланга, будут забросы на него, а на контратаках можно использовать только передачи вперед. Конечно, лучше, когда команда может играть и так, и так, использовать разные тактики и перестраиваться по ходу игры, но я считаю, что всегда необходим на поле высокорослый форвард. Как минимум для того, чтобы принимать мячи и давать возможность выбегать партнерам в контратаки, замыкая при этом передачи с фланга», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее 34-летнего форварда условно дисквалифицировали на два матча из-за угроз в адрес журналиста после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за повреждения.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/20/21108926.shtml?updated
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
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 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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Динамо – ЦСКА
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Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
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