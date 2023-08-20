Булыкин положительно оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»

Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил влияние форварда Артема Дзюбы на игру железнодорожников.

«Можно ли назвать «Локомотив» с Дзюбой и без Дзюбы двумя разными командами? Да. Естественно, если есть высокорослый нападающий впереди, он будет бороться, а его партнеры будут стараться использовать его сильные качества. Будут подачи с фланга, будут забросы на него, а на контратаках можно использовать только передачи вперед. Конечно, лучше, когда команда может играть и так, и так, использовать разные тактики и перестраиваться по ходу игры, но я считаю, что всегда необходим на поле высокорослый форвард. Как минимум для того, чтобы принимать мячи и давать возможность выбегать партнерам в контратаки, замыкая при этом передачи с фланга», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее 34-летнего форварда условно дисквалифицировали на два матча из-за угроз в адрес журналиста после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за повреждения.