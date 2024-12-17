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Сегодня, 11:46

Булыкин — о трансферах «Локомотива»: «Можно усиливаться до бесконечности, но и без этого команда может бороться за высокие места»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о возможном усилении состава железнодорожников в зимнее трансферное окно.

«В принципе команда хорошая, можно усиливаться до бесконечности, и пару человек можно приобрести. Но и без этого «Локомотив» может бороться за высокие места. Ничего не потеряно, нужно хорошо поработать в зимнюю паузу и, самое главное, с первых матчей нужно показывать результат», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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