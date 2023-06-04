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Сегодня, 13:48

Булыкин поставил оценку «Локомотиву» за вторую часть сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поставил оценку 5+ руководству и игрокам клуба за работу после зимнего перерыва.

«Честно говоря, меня порадовал «Локомотив», который за зимнюю паузу привел команду в порядок, сделал несколько хороших трансферов и во второй части сезона проиграл, по-моему, только одну игру «Зениту». Железнодорожники нашли для себя молодого тренера и не побоялись пригласить Галактионова. Я бы поставил им 5+ за вторую часть сезона», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Перед зимней паузой «Локомотив» занимал 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. После перерыва железнодорожники осуществили три трансфера: Илья Лантратов перешел из «Химок», а Максим Глушенков с Сергеем Пиняевым пополнили ряды «Локомотива», перейдя из «Крыльев Советов». На правах свободного агента к команде присоединился Артем Дзюба.

По итогам сезона московский клуб финишировал на восьмом месте, набрав во второй половине чемпионата 32 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005147307_bulyikin_postavil_ocenku_lokomotivu_za_vtoruyu_chast_sezona
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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