Булыкин поставил оценку руководству «Динамо» за прошедший сезон

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, какую оценку может поставить бело-голубым за прошедший сезон.

«Динамо» мучалось с тренером, не знало, как играть. Зимнюю паузу использовало ужасно, потому что, мы видели, что после перерыва в кубковой игре против «Крыльев Советов» уже было что-то не то. Как они бездарно провалили сезон и 100-летние «Динамо». Это говорит о том, что, как минимум, вторую часть сезона они провалили и в плане подготовки, и в плане ближайшего резерва. «Динамо», конечно, не порадовало, и очень показательным будет следующий сезон, потому что после такого провального года больше нельзя ошибаться. Я поставлю бело-голубым «3-», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.