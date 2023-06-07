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Сегодня, 19:25

Булыкин поставил оценку руководству «Динамо» за прошедший сезон

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, какую оценку может поставить бело-голубым за прошедший сезон.

«Динамо» мучалось с тренером, не знало, как играть. Зимнюю паузу использовало ужасно, потому что, мы видели, что после перерыва в кубковой игре против «Крыльев Советов» уже было что-то не то. Как они бездарно провалили сезон и 100-летние «Динамо». Это говорит о том, что, как минимум, вторую часть сезона они провалили и в плане подготовки, и в плане ближайшего резерва. «Динамо», конечно, не порадовало, и очень показательным будет следующий сезон, потому что после такого провального года больше нельзя ошибаться. Я поставлю бело-голубым «3-», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005150691_bulyikin_postavil_ocenku_rukovodstvu_dinamo_v_minuvshem_sezone
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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