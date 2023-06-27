Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и других клубов Дмитрий Булыкин высказался о зарплатах футболистов.

«Все знают, что сейчас у футболистов раздутые зарплаты. Никто не борется, потому что, всем выгодно кроме тех, кто переживает за футбол. Поэтому, я считаю, что нужно сделать бонусную систему и тогда будет не выгодно платить такие зарплаты. А выгодно будет тем, чтобы меньше тратить на футбол. Обычно футболист стоит столько сколько за него дают», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.