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Сегодня, 19:44

Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и других клубов Дмитрий Булыкин высказался о зарплатах футболистов.

«Все знают, что сейчас у футболистов раздутые зарплаты. Никто не борется, потому что, всем выгодно кроме тех, кто переживает за футбол. Поэтому, я считаю, что нужно сделать бонусную систему и тогда будет не выгодно платить такие зарплаты. А выгодно будет тем, чтобы меньше тратить на футбол. Обычно футболист стоит столько сколько за него дают», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10960952-bulykin-predlozhil-sdelat-bonusnuyu-sistemu-pri-vyplate-zarplat-futbolistam.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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