Булыкин: «Футболисты могут играть летом и без паузы за такие деньги»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как можно избежать зимнего футбола.

«В России летом не играют в футбол, чтобы синхронизироваться с европейскими чемпионатами, еврокубками, но выступление там нам пока не светит. Считаю, что можно сделать перерыв между сезонами в неделю и начинать играть, не уходя в отпуск. Все возможно, было бы желание. Если сборная России нигде не будет играть, надо делать летний перерыв меньше, тогда все успеем. Футболисты вполне могут подстроить и за такие деньги, что они получают, сыграть без паузы летом. Ни в одной стране мира нет таких зимних перерывов, поэтому у футболистов есть достаточно дней отпуска для отдыха», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

3 декабря матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) проводился в условиях сильнейшего снегопада в Москве. Также из-за подобных погодных условий на пол часа была перенесена встреча «Локомотива» и «Зенита» (3:1), которая проходила на домашнем стадионе железнодорожников.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.