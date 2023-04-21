Булыкин предположил, что Марио Фернандес хочет завершить карьеру

Сегодня, 16:15
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями после новости о том, что защитник Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом».
«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.