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Сегодня, 16:15

Булыкин предположил, что Марио Фернандес хочет завершить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями после новости о том, что защитник Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094896_bulyikin_predpolojil_chto_mario_fernandes_hochet_zavershit_kareru
Дмитрий Булыкин
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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