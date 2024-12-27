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Булыкин: «Есть шанс, что «Спартак» продаст Угальде уже зимой»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Есть ли шанс, что «Спартак» продаст Угальде в АПЛ уже зимой? Есть, потому что англичане всегда ищут тех, кто хорошо забивает. Поэтому, конечно, к нему сейчас присматриваются новые клубы. «Спартак» вряд ли откажет, потому что это будет хорошая сумма, тем более, она будет в иностранной валюте, что станет хорошей прибавкой к бюджету», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах за красно-белых. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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