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17 мая, 19:07

Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей.

«Пари НН» точно будет в стыковых матчах, а в игрее «Факел» — «Крылья Советов» решится, кто составит компанию нижегородцам. Эта игра станет определяющей. Что касается качества состава у этих трех команд, то они все одинаковые. Вопрос в настрое, в фарте и в ситуации в клубах. Когда кто-то разочаровывается и говорит, что виноваты во всем судьи, это психологически влияет на футболистов. Игроков нужно настраивать на битву", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 27 туров на 12-м месте располагается «Факел» с 27 очками, на 13-м месте идут «Крылья Советов» с 26 очками, а на 14-м месте находится «Пари НН» с 23 очками.

В следующем туре «Факел» сыграет с «Локомотивом» на выезде, «Крылья Советов» примут «Урал», а «Пари НН» сыграет с «Сочи» в Нижнем Новгороде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-v-matche-fakel-kry-l-ya-sovetov-reshitsya-kto-sostavit-kompaniyu-pari-nn-v-sty-kah/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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