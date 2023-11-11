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Сегодня, 15:36

Булыкин предположил, при каких условиях «Спартак» зимой уволит Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не исключил увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Первые две команды оторвались, неплохо начав, а «Спартак» плохо начал этот сезон: явно не та игра, которой ожидали, и не тот результат. Если «Спартак» не будет в тройке перед зимней паузой, то там будут думать о том, на кого сменить Абаскаля», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед сезоном-2022/23, в котором привел команду к бронзовым медалям в РПЛ. В чемпионате России-2023/24 красно-белые после 14 туров занимают 6-е место, набрав 21 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/11/21687883.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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