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Булыкин предположил, с каким счетом завершится матч «Динамо» — «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, кто одержит победу в матче 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

«Думаю, команды равны, нас ждет ничейный результат. Ни одна команда ни на что не претендует, однако «Динамо» будет играть дома, перед своими болельщиками команда хочет выступить позитивно. У «Локо» есть желание продолжить свою победную серию, Дзюба и Баринов хотят себя проявить после переподписания контракта. Думаю, нас ждет интересное дерби, а шансы команд равны. Победит тот, кто будет больше настроен. Жду счет 1:1 или 2:2. Это уже не так важно», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Булыкина.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Железнодорожники с 39 очками идут на 9-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005138187_bulyikin_dal_prognoz_na_schet_matcha_dinamo_-_lokomotiv
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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