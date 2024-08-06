Булыкин проанализировал выступление команды в чемпионате России в первых турах

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал выступление команды в чемпионате России в первых турах.

— Успешный старт «Локомотива» в сезоне не удивил. На мой взгляд, серьезной кадровой потерей в межсезонье у «железнодорожников» можно считать только Глушенкова и отчасти Миранчука. А уход всех остальных игроков не слишком сильно повлиял на команду.

А зная, как «Локомотив» и Галактионов работают с молодежью, ожидал неплохой результат, когда игроки почувствуют уверенность. Но так получилось, что молодые футболисты уже сейчас оправдывают доверие, выходя на поле. Примеры Батракова и Ракова говорят сами за себя, — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

После трех туров чемпионата РПЛ «Локомотив», выступающий под руководством главного тренера Михаила Галактионова, занимает четвертое место в турнирной таблице.