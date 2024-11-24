Булыкин о поражении «Локомотива» от «Спартака»: «Батраков сам понимает, что сыграл не так, как хочется»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос об игре полузащитника железндорожников Алексея Батракова в матче против «Спартака» (2:5) в 16-м туре РПЛ.

«Конечно же, Батраков сам понимает, что сыграл не так, как хочется. Но так как он футболист талантливый, то он поймет, что нужно делать, и тренеры подскажут, а в следующей игре он захочет исправиться», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После поражения «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.