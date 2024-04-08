Булыкин прокомментировал игру «Динамо» против «Спартака»

Сегодня, 14:01
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче со «Спартаком» (1:2).
— В последние десять лет «Динамо» очень слабо играет со «Спартаком». Дело в психологии?
— Тут результат больше зависит от мастерства футболистов. Конечно, статистика — вещь упрямая, но все серии прерываются. На статистику никто не смотрит, все смотрят на игру.
— Но вчерашний результат закономерен?
— Вчера «Динамо» должно было выигрывать, только Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо». После поражения «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ, — цитирует Булыкина «Евро. Футбол.Ру».
После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея 38 очков в активе. «Спартак» (35) идет на 6-й строчке.