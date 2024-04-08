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Сегодня, 14:01

Булыкин прокомментировал игру «Динамо» против «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче со «Спартаком» (1:2).

— В последние десять лет «Динамо» очень слабо играет со «Спартаком». Дело в психологии?

— Тут результат больше зависит от мастерства футболистов. Конечно, статистика — вещь упрямая, но все серии прерываются. На статистику никто не смотрит, все смотрят на игру.

— Но вчерашний результат закономерен?

— Вчера «Динамо» должно было выигрывать, только Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо». После поражения «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ, — цитирует Булыкина «Евро. Футбол.Ру».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея 38 очков в активе. «Спартак» (35) идет на 6-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005610361_bulyikin_leschuk_ne_stal_portit_spartaku_pobednuyu_statistiku_v_igrah_s_dinamo
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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